Ковалёв: сначала бой с Исмаиловым, потом в UFC

Белорусский боец ММА Владислав Ковалёв, который больше известен как Белаз, сообщил о намерении сначала провести поединок с именитым российским бойцом ММА Магомедом Исмаиловым, а затем перейти в североамериканский промоушен UFC.

«Кто-то в меня не верил, но я победил такую легенду. Благодарен судьбе, что у меня была возможность и я ею воспользовался. Бой с Магой Исмаиловым или контракт с UFC? Сначала бой с Магой, потом в UFC», — передаёт слова Владислава Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Белаз имеет семь побед и два поражения.