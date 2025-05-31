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Ковалёв: сильно заболел за неделю до боя, готов был отказаться

Ковалёв: сильно заболел за неделю до боя, готов был отказаться
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Белорусский боец ММА Владислав Ковалёв, который больше известен как Белаз, сообщил, что заболел за неделю до поединка с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко. Бой состоялся на турнире RCC 22 и завершился победой Белаза раздельным решением судей.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв (W)
31 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Владислав Ковалёв

«Я был готов сдаться. Последний месяц ужасный был, я сильно заболел за неделю до боя. Когда прилетел сюда, говорить не мог. Вышел с самолёта, почувствовал, что очень плохо. Готов был отказаться, но знал, что не могу этого сделать. Был серьёзный груз ответственности. Кто-то от меня даже отвернулся, но я справился. Я сказал себе, что стану сильнее, если преодолею эти обстоятельства», — передаёт слова Владислава Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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