Белаз: буду вторым чемпионом UFC из Беларуси, попомните мои слова

Белорусский боец ММА Владислав Ковалёв, который больше известен как Белаз, заявил, что станет вторым чемпионом UFC из Беларуси.

«План действий в Баку? Приеду с флагом, проберусь на пресс-конференцию, скажу, что в UFC нет бойца из Беларуси, и вот я. Я хочу представлять свою республику там и буду там вторым чемпионом из Беларуси. Я буду, попомните мои слова», — передаёт слова Владислава Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, первым обладателем чемпионского титула UFC из Беларуси стал Андрей Орловский. Питбуль завоевал пояс в феврале 2005 года.

Ранее Ковалёв сообщил, что заболел за неделю до поединка с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко.