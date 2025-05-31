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Глава RCC Клименко: Шлеменко хотел сниматься с боя после взвешивания

Глава RCC Клименко: Шлеменко хотел сниматься с боя после взвешивания
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Глава промоушена RCC Николай Клименко сообщил, что бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко думал над возможностью сняться с поединка против белорусского бойца ММА Владислава Ковалёва, более известного как Белаз. Их поединок состоялся сегодня на турнире RCC 22 и завершился победой Белаза раздельным решением судей.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв (W)
31 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Владислав Ковалёв

«И вообще сейчас я скажу то, что не скажет Александр Шлеменко… После взвешивания он вообще хотел сниматься с поединка. У него были определённые проблемы со здоровьем. Мы долго ждали ответ от него. Но подробнее уже расскажет он сам», — передаёт слова Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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