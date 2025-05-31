Глава RCC Клименко: Шлеменко хотел сниматься с боя после взвешивания

Глава промоушена RCC Николай Клименко сообщил, что бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко думал над возможностью сняться с поединка против белорусского бойца ММА Владислава Ковалёва, более известного как Белаз. Их поединок состоялся сегодня на турнире RCC 22 и завершился победой Белаза раздельным решением судей.

«И вообще сейчас я скажу то, что не скажет Александр Шлеменко… После взвешивания он вообще хотел сниматься с поединка. У него были определённые проблемы со здоровьем. Мы долго ждали ответ от него. Но подробнее уже расскажет он сам», — передаёт слова Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.