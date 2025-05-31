Белаз заявил, что готов к снижению гонорара в UFC

Белорусский боец ММА Владислав Ковалёв, который больше известен как Белаз, заявил, что готов в случае перехода в североамериканский промоушен UFC к снижению гонорара.

«Готов ли к обычным гонорарам в UFC? Да, готов. Меня поддержат в этом. Мои друзья, близкие», — передаёт слова Владислава Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В качестве профессионального бойца ММА белорусский боец дебютировал в апреле 2020 года. В своём рекорде в смешанных единоборствах Белаз имеет семь побед и два поражения.

Ранее были опубликованы судейские записки поединка между Шлеменко и Белазом.