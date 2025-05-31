Опубликованы судейские записки боя Шлеменко — Белаз

Пресс-служба лиги RCC опубликовала судейские записки поединка между бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко и белорусским бойцом ММА Владиславом Ковалёвым, более известным как Белаз. Их бой состоялся на турнире RCC 22 и завершился победой белоруса раздельным решением судей.

Интересно, что имена судей замазаны.

Фото: Пресс-служба RCC

Владиславу Ковалёву 26 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Белаз имеет семь побед и два поражения.

Александру Шлеменко 41 год. В своём профессиональном рекорде он имеет 67 побед, из которых 47 были одержаны досрочно, 16 поражений, а один поединок был признан ничьей.