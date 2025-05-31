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«Я иду за тобой». Белаз Ковалёв обратился к Магомеду Исмаилову

«Я иду за тобой». Белаз Ковалёв обратился к Магомеду Исмаилову
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Белорусский боец ММА Владислав Ковалёв, который больше известен как Белаз, обратился к именитому российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову.

«Мага, я иду за тобой. Я же говорил, что удивлю. Я в стойке могу убивать. Вроде я неплох в этом. Давай, погнали. Я жду тебя в декабре. Хочу совершить историю ещё раз. Чтобы быть легендой, нужно побеждать легенд. Нет такого, что нужно побеждать слабых, чтобы быть лучшим», — передаёт слова Владислава Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Белаз имеет семь побед и два поражения.

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