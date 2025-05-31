Клименко: результат боя Шлеменко — Белаз удивил, как и многих

Глава промоушена RCC Николай Клименко поделился эмоциями от поединка между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко и белорусским бойцом ММА Владиславом Ковалёвым, более известным как Белаз. Бой состоялся на турнире RCC 22 в Екатеринбурге и завершился победой Белаза раздельным решением судей.

«Результат удивил, как и многих. У нас получилось классное медийное событие. Этот бой будут обсуждать ещё долгое время. Как я и говорил до боя, победа Белаза – апсет. Он доказал обратное всем хейтерам. Теперь у него открывается много возможностей», — передаёт слова Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.