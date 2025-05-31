Глава RCC высказался о возможном бое Белаза с Магомедом Исмаиловым

Глава промоушена RCC Николай Клименко высказался о возможном поединке белорусского бойца ММА Владислава Ковалёва, более известного как Белаз, с именитым российским бойцом Магомедом Исмаиловым.

«Сначала нужно понять, готов ли Магомед. Но мы со своей стороны готовы. Декабрь? По датам не готов ничего говорить. Возьмём небольшую паузу», — передает слова Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В качестве профессионального бойца ММА белорус дебютировал в апреле 2020 года. В своём рекорде в смешанных единоборствах Белаз имеет семь побед, из которых пять были одержаны досрочно, и два поражения.