В RCC не исключили возможность реванша Шлеменко и Белаза

Глава промоушена RCC Николай Клименко не исключил, что состоится реванш между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко и белорусским бойцом ММА Владиславом Ковалёвым, более известным как Белаз. Бой состоялся на турнире RCC 22 в Екатеринбурге и завершился победой Белаза раздельным решением судей.

«Будет ли рассматриваться реванш Белаза и Шлеменко? Есть такая возможность. Понятно, что с точки зрения логики Исмаилов напрашивается на этот поединок с Белазом. Вопрос в готовности Исмаилова и его условиях», — передаёт слова Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.