Магомед Исмаилов отреагировал на победу Белаза в бою со Шлеменко

Именитый российский боец Магомед Исмаилов отреагировал на победу белорусского бойца ММА Владислава Ковалёва, более известного как Белаз, в поединке с бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко. Бой состоялся на турнире RCC 22 в Екатеринбурге и завершился победой Белаза раздельным решением судей.

«Ошалеееееееееть))) Когда переоцениваешь свои силы и недооцениваешь силы соперника, примерно такая картина вот бывает», — написал Исмаилов на своей странице в социальных сетях.

Для белорусского бойца эта победа стала седьмой на профессиональном уровне.