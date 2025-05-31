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Магомед Исмаилов отреагировал на победу Белаза в бою со Шлеменко

Магомед Исмаилов отреагировал на победу Белаза в бою со Шлеменко
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Именитый российский боец Магомед Исмаилов отреагировал на победу белорусского бойца ММА Владислава Ковалёва, более известного как Белаз, в поединке с бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко. Бой состоялся на турнире RCC 22 в Екатеринбурге и завершился победой Белаза раздельным решением судей.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв (W)
31 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Владислав Ковалёв

«Ошалеееееееееть))) Когда переоцениваешь свои силы и недооцениваешь силы соперника, примерно такая картина вот бывает», — написал Исмаилов на своей странице в социальных сетях.

Для белорусского бойца эта победа стала седьмой на профессиональном уровне.

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