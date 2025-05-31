Иван Штырков прокомментировал победу над Шамилем Гамзатовым

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал победу над соотечественником Шамилем Гамзатовым, который состоялся сегодня, 31 мая, на турнире RCC 22. Уральский халк взял верх единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

«В таких боях какая досрочка? Залетит, попадёшь, хорошо. Я со временем понял, что всегда нужно готовиться на полный бой. И в голове не держать досрочку. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Идеальная формула для жизни. Шамиль по уровню – самый изощрённый мой оппонент. Если брать профессионализм. Не форму, хайп, а всё вместе», — передаёт слова Ивана Штыркова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.