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41-летний Шлеменко анонсировал, что проведёт следующий поединок через полтора месяца

41-летний Шлеменко анонсировал, что проведёт следующий поединок через полтора месяца
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41-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) легендарный россиянин Александр Шлеменко сообщил, что проведёт следующий поединок уже через полтора месяца.

«12 июля в городе Омске – я там буду драться на девятитысячной арене. Нормально себя чувствую, просто подустал немного. Есть несколько потёртостей и царапин на носу, в принципе, и всё. Натёр он мне кожу – она у меня нежная. Нокдауна в третьем раунде не было. Я не от удара упал. Поскользнулся, потерял равновесие. Удушений тоже не было. Он шею не прихватил ни разу, на челюсть давил», — сказал Шлеменко во время общения с прессой.

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