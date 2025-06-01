«Нужно рисковать». Царукян готов страховать главные бои на UFC 317 и UFC 318

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян выразил готовность страховать поединок между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который пройдёт на UFC 317, а также бой между американцами Дастином Порье и Максом Холлоуэем, который состоится на турнире UFC 318.

«То же самое с Порье и Холлоуэем — мне нужно рисковать, потому что я получил травму, и эту травму неправильно обрисовали. Доктор объяснил, что и как произошло, и люди начали думать, что я просто соскочил с боя. Сейчас просто нужно вернуться в строй. Что UFC скажут — то и будем делать», — сказал Царукян на пресс-конференции после турнира ADXC 10.