Хабиб Нурмагомедов вышел на поле и пообщался с Сафоновым после финала Лиги чемпионов
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов вышел на поле после финальном матче Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0 и пообщался с соотечественником голкипером парижан Матвеем Сафоновым.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
Фото: Фото: соцсети жены Матвея Сафонова
По итогам сезона-2024/2025 Сафонов стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны.
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и в семи матчах отыграл «на ноль». Его контракт с французским клубом рассчитан до 2029 года.
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