Хабиб Нурмагомедов вышел на поле и пообщался с Сафоновым после финала Лиги чемпионов

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов вышел на поле после финальном матче Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0 и пообщался с соотечественником голкипером парижан Матвеем Сафоновым.

Фото: Фото: соцсети жены Матвея Сафонова

По итогам сезона-2024/2025 Сафонов стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и в семи матчах отыграл «на ноль». Его контракт с французским клубом рассчитан до 2029 года.