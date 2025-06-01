Непобеждённый Чарло добыл ещё одну победу, выиграв у Леманна

35-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и двукратный бывший чемпион мира по версии WBC в двух весовых категориях Джермалл Чарло вернулся в бокс и победил своего соотечественника и экс-претендента на титул Томаса Леманна.

Встреча между двумя американскими боксёрами прошла в ночь с 31 мая на 1 июня в Лас-Вегасе, Соединённые Штаты Америки (США). Для Чарло это был второй поединок за четыре года. В третьем раунде Джермалл отправил своего оппонента в первый нокдаун, затем в четвёртом раунде удачным хуком оформил второй нокдаун, а в пятом — третий. Медицинский персонал попросил рефери остановить встречу, таким образом, Чарло победил техническим нокаутом в шестом раунде.

Для Джермалла это 34-я победа в боксе, 23 из них добыты нокаутом.