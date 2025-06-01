«Hala Madrid». Хабиб Нурмагомедов подшутил над Луисом Энрике после финала Лиги чемпионов

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов подшутил над главным тренером французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луисом Энрике после победы парижан в финале Лиги чемпионов — 2025 с миланским «Интером» (5:0).

Хабиб подошёл к Луису для совместной фотографии и в какой-то момент сказал фразу: «Так, давай, раз, два, три — Hala Madrid!» После этого бывший боец UFC и тренер «ПСЖ» вместе с окружающими засмеялись.

Нурмагомедов является давним поклонником мадридской команды. Энрике — бывший игрок «Реала» (с 1991 по 1996 год) и «Барселоны (с 1996 по 2004-й). Луис также тренировал каталонцев с 2014 по 2017 год.