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«Hala Madrid». Хабиб Нурмагомедов подшутил над Луисом Энрике после финала Лиги чемпионов

«Hala Madrid». Хабиб Нурмагомедов подшутил над Луисом Энрике после финала Лиги чемпионов
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов подшутил над главным тренером французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луисом Энрике после победы парижан в финале Лиги чемпионов — 2025 с миланским «Интером» (5:0).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Хабиб подошёл к Луису для совместной фотографии и в какой-то момент сказал фразу: «Так, давай, раз, два, три — Hala Madrid!» После этого бывший боец UFC и тренер «ПСЖ» вместе с окружающими засмеялись.

Нурмагомедов является давним поклонником мадридской команды. Энрике — бывший игрок «Реала» (с 1991 по 1996 год) и «Барселоны (с 1996 по 2004-й). Луис также тренировал каталонцев с 2014 по 2017 год.

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