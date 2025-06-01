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«Между нами никого нет». Каррагер спровоцировал спор Нурмагомедова и блогера IShowSpeed

«Между нами никого нет». Каррагер спровоцировал спор Нурмагомедова и блогера IShowSpeed
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер во время послематчевой студии финала Лиги чемпионов, в котором встретились команды «Пари Сен-Жермен» и «Интер» (5:0), спровоцировал спор между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым и блогером IShowSpeed.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Как ты думаешь, Хабиб, смог бы победить Спиди в драке или гонке?» — спросил Каррагер. Нурмагомедов вначале промолчал, но Даррен (настоящее имя блогера. — Прим. «Чемпионата») переформулировал вопрос Джейми: «Смог бы ты выиграть у меня в драке?» После этого IShowSpeed стал говорить, что его собственные навыки выше, пока ему не напомнили о достижениях Нурмагомедова.

Но потом Хабиб в шутку сказал: «Не забывай, что между нами сейчас никого нет. Но я больше не собираюсь ни с кем драться. Хотя, может быть, если этот парень будет слишком много болтать, мы подерёмся сегодня вечером». А блогер продолжил подначивать фразой: «Я никогда не отступаю, никогда!»

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