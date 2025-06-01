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Результаты турнира UFC on ESPN 68

Результаты турнира UFC on ESPN 68. Мейн-ивент отменён, Гамрот победил
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В ночь на 1 июня в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC on ESPN 68. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего мероприятия.

Главный поединок вечера между Эрин Блэйчфилд и Мэйси Барбер был отменён из-за проблем со здоровьем у Мэйси. До этого она не смогла показать нужный вес, за что была оштрафована на 20% гонорара в пользу соперницы.

UFC on ESPN 68. Результаты

Эрин Блэйчфилд — Мэйси Барбер — отменён.
Матеуш Гамрот победил единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) Людовита Клейна.
Рамиз Брахимай с помощью «гильотины» победил Билли Гоффа в первом раунде.
Дастин Джейкоби нокаутировал в первом раунде Бруно Лопеса.
Мэйси Чиассон единогласным решением (28-29, 28-29, 27-30) уступила Кетлен Виейра.
Душко Тодорович единогласным решением (28-29, 28-29, 28-29) проиграл Закари Ризу.

Предварительный кард

Жафел Фильо единогласным решением (28-29, 28-29, 28-29) проиграл Аллану Насименто.
Курт Холобо проиграл удушающим приёмом «анаконда» Джордану Левитту в первом раунде.
Тревис Джайлс — Андреас Густафссон — бой отменён из-за травмы Густафссона.
Майкл Освелл проиграл единогласным решением (27-30, 28-29, 28-29) Боладжи Оки.
Элис Арделян единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28) выиграла у Райанн дос Сантос (52,61).

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