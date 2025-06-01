«Вперёд, «Анжи». Хабиб Нурмагомедов встретился с Самуэлем Это'О на финале Лиги чемпионов

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов на трибуне стадиона «Арена Мюнхен» встретился с именитым нападающим и действующим президентом Федерации футбола Камеруна Самуэлем Это'О на финале Лиги чемпионов — 2025, в котором встретились французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер» (5:0).
«Вперёд, «Анжи»!» — прокричал лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Ислам Махачев. Это'О ответил с акцентом на русском языке: «Вперёд!»
Нурмагомедов и Махачев являются дагестанцами, а Это'О выступал с 2011 по 2013-й за «Анжи», базировавшийся в столице республике Махачкале.
После победы «ПСЖ» над «Интером» Нурмагомедов также подошёл к главному тренеру французов Луису Энрике и пошутил над испанским специалистом.
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