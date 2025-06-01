Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC перенесли крупный турнир на День независимости Мексики в США

В UFC перенесли крупный турнир на День независимости Мексики в США
Комментарии

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) объявила о том, что крупный номерной турнир UFC 320, который должен был пройти 13 сентября 2025 года в Мексике на арене «Гвадалахара» в одноимённом городе, будет перенесён в город Сан-Антонио, находящийся в Соединённых Штатах Америки (США).

Примечательно, что планировалось провести UFC 320 в честь Дня независимости Мексики. Сообщается, что промоушен пошёл на это решение из-за неготовности арены «Гвадалахара» к проведению мероприятия.

Фото: UFC

На данный момент неизвестно, какие бои планируют организовать на данном турнире.

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошло мероприятие UFC on ESPN 68.

Материалы по теме
Результаты турнира UFC on ESPN 68. Мейн-ивент отменён, Гамрот победил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android