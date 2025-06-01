В UFC перенесли крупный турнир на День независимости Мексики в США

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) объявила о том, что крупный номерной турнир UFC 320, который должен был пройти 13 сентября 2025 года в Мексике на арене «Гвадалахара» в одноимённом городе, будет перенесён в город Сан-Антонио, находящийся в Соединённых Штатах Америки (США).

Примечательно, что планировалось провести UFC 320 в честь Дня независимости Мексики. Сообщается, что промоушен пошёл на это решение из-за неготовности арены «Гвадалахара» к проведению мероприятия.

Фото: UFC

На данный момент неизвестно, какие бои планируют организовать на данном турнире.

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошло мероприятие UFC on ESPN 68.