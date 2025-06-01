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«Алекс никогда больше не вернётся». Анкалаев — о Перейре

«Алекс никогда больше не вернётся». Анкалаев — о Перейре
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Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев высказался о бывшем обладателе пояса бразильце Алексе Перейре.

«Алекс закончил, он никогда не вернётся, давай жить дальше, июнь, июль, август, я сказал «да», — написал Анкалаев в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, свой последний бой российский атлет Анкалаев провёл в марте 2025 года, где как раз и победил единогласным решением судей Перейру, отобрав у него чемпионский титул. Всего на счету Магомеда 23 поединка, в 21 он одержал победу, один проиграл, а один закончился вничью.

Ранее стало известно, что руководство UFC приняло решение перенести турнир из Мексики в Сан-Антонио, США.

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