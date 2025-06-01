Хабиб отреагировал на победу «ПСЖ» в финале ЛЧ, показав фото с Сафоновым, Хакими и прочими

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу французского клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов — 2025 с миланским «Интером» (5:0).

«С 2018 года я посещаю матчи «ПСЖ» по приглашению моего брата Нассера Аль-Хелаифи. Я очень хорошо знаю клуб и всех его сотрудников, а также в курсе, как много они работали, чтобы оказаться на вершине футбола. Мои поздравления, «ПСЖ». Я очень рад за вас, ребята», — подписал Нурмагомедов фотографии, опубликовав их на своей странице в своих социальных сетях.

Хабиб Нурмагомедов, Нассер Аль-Хелаифи и Ислам Махачев Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов, Гари Невелл, Алекс Фергюсон, Кларенс Зеедорф и Ислам Махачев Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов и Ашраф Хакими Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов, Хвича Кварцехалия и Ислам Махачев Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов и Матвей Сафонов Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов, Тьерри Анри и Ислам Махачев Фото: Из личного архива Нурмагомедова