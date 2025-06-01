Илия Топурия показал, как отрабатывает бокс перед боем с Чарльзом Оливейрой

28-летний бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия показал, как отрабатывает бокс в преддверии поединка за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.