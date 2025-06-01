«Закрытая тема». Арман Царукян — о реванше с Исламом Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян высказался насчёт идеи провести реванш с лидером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории соотечественником Исламом Махачевым в России.

— Как насчёт реванша против Ислама Махачева [на турнире UFC] в Москве или Санкт-Петербурге?

— Пока это закрытая тема — Ислам перешёл в другую весовую категорию, а я остался в лёгком весе. Мне нужно сначала завоевать титул в лёгком весе, а потом уже думать [о возможном переходе].

— Не думал отправиться за Махачевым в полусредний вес?

— Я ещё в 70 кг чемпионом не стал! — сказал Царукян на пресс-конференции после турнира ADXC 10.