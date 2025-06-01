Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Закрытая тема». Арман Царукян — о реванше с Исламом Махачевым

«Закрытая тема». Арман Царукян — о реванше с Исламом Махачевым
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян высказался насчёт идеи провести реванш с лидером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории соотечественником Исламом Махачевым в России.

— Как насчёт реванша против Ислама Махачева [на турнире UFC] в Москве или Санкт-Петербурге?
— Пока это закрытая тема — Ислам перешёл в другую весовую категорию, а я остался в лёгком весе. Мне нужно сначала завоевать титул в лёгком весе, а потом уже думать [о возможном переходе].

— Не думал отправиться за Махачевым в полусредний вес?
— Я ещё в 70 кг чемпионом не стал! — сказал Царукян на пресс-конференции после турнира ADXC 10.

Материалы по теме
Царукян веселится без UFC. Приехал в Москву и задушил экс-чемпиона Bellator
Царукян веселится без UFC. Приехал в Москву и задушил экс-чемпиона Bellator
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android