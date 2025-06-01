Царукян: скоро смогу подраться в главном бою вечера на турнире UFC в России

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян уверен, что в скором времени североамериканский промоушен вновь начнёт проводить турниры на территории России. Также Ахалкалакец выразил желание подраться в главном бою вечера на подобном ивенте.

«UFC не проводит турниры в России, поэтому я сразу согласился выступить в Москве по грэпплингу. Здесь у меня очень много родственников и болельщиков, которые могут прийти и поболеть.

Турнир UFС в России? Однозначно хотел бы выступить, это моя мини-мечта. Когда я проиграл Исламу, то вскоре прошёл турнир в Москве. Тогда в главном событии подрался Забит, и я думал, что тоже хотел бы так подраться когда-нибудь. Главный бой вечера в России… Думаю, скоро это будет», — сказал Царукян на пресс-конференции после турнира ADXC 10.