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Армандо Ресендиз победил Калеба Планта решением судей

Армандо Ресендиз победил Калеба Планта решением судей
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Сегодня, 1 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл поединок между временным чемпионом мира по версии WBA в среднем весе американцем Калебом Плантом и представителем Мексики Армандо Ресендизом. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканского атлета раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115).

Таким образом, Армандо стал новым временным чемпионом мира по версии WBA в среднем весе.

Ресендизу 26 лет. В качестве профессионального боксёра мексиканский спортсмен дебютировал в феврале 2018 года. В своём рекорде Армандо теперь имеет 16 побед, из которых 11 были одержаны КО/ТКО, и два поражения.

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