Хабиб Нурмагомедов: смог бы я помочь «Интеру» в финале ЛЧ? Их бы никто не выручил
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил в видео своего друга и лидера рейтинга лучших бойцов Р4Р в UFC Ислама Махачева о том, смог ли бы он помочь миланскому «Интеру» в финале Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Матч завершился разгромной победой парижской команды со счётом 5:0.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
Махачев: Хабиб, вот ты выходишь на поле в своих белых кедах. Помог бы ты «Интеру» чем-нибудь?
Нурмагомедов: Им бы, мне кажется, тяжело было бы помочь.
Махачев: Никто не помог бы?
Нурмагомедов: Да, да.
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