Хабиб Нурмагомедов: смог бы я помочь «Интеру» в финале ЛЧ? Их бы никто не выручил

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил в видео своего друга и лидера рейтинга лучших бойцов Р4Р в UFC Ислама Махачева о том, смог ли бы он помочь миланскому «Интеру» в финале Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Матч завершился разгромной победой парижской команды со счётом 5:0.

Махачев: Хабиб, вот ты выходишь на поле в своих белых кедах. Помог бы ты «Интеру» чем-нибудь?

Нурмагомедов: Им бы, мне кажется, тяжело было бы помочь.

Махачев: Никто не помог бы?

Нурмагомедов: Да, да.