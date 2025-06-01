Легендарный Пакьяо продемонстрировал феноменальную скорость рук в 46 лет

46-летний легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо продемонстрировал феноменальную скорость рук в преддверии поединка за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом. Их бой состоится 19 июля.

Напомним, последний бой в качестве профессионального боксёра Пакьяо провёл в августе 2021 года. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса. Всего за свою карьеру Пакьяо провёл 72 поединка и одержал победы в 62 из них (39 — досрочно) при восьми поражениях и двух ничьих.

Ранее Мэнни Пакьяо и Марио Барриос провели первую битву взглядов.