Арман Царукян назвал фаворита в бою Ислам Махачев — Делла Маддалена

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян назвал фаворита в предстоящем поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между Исламом Махаевым и Джеком Делла Маддаленой.

«Я вижу Ислама фаворитом за счёт борьбы и контроля. Видел только последний бой Джека. У него очень хорошая защита [от тейкдаунов] у стены, но мы не знаем, как он будет работать в середине. Ислам должен переводить его в середине октагона, то есть делать то, чего не делал Белал Мухаммад. Он пытался показать свой бокс, но не пытался перевести бой в партер в центре октагона. У Ислама гораздо лучше борьба.

Маддалена очень хороший боксёр. Отличный тайминг — я был очень удивлён. У Топурии лучший бокс в UFC? Ну, у кого-то из них — либо у Топурии, либо у Маддалены. Но Маддалена мне даже больше понравился. Топурия бьёт тяжелее, но и пропускает больше», — сказал Царукян на пресс-конференции после турнира ADXC 10.