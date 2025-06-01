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Царукян объяснил, в каком случае Чимаев победит дю Плесси и станет чемпионом UFC

Царукян объяснил, в каком случае Чимаев победит дю Плесси и станет чемпионом UFC
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян объяснил, в каком случае топовый и непобеждённый боец UFC чеченец Хамзат Чимаев победит действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Я верю в Хамзата, однозначно. Он очень техничный, сильный, дышит хорошо. Если он грамотно подойдёт к своему бою, не перетренируется, легко пройдёт весогонку, то его никто не сможет остановить в этой весовой категории. Очень большой шанс, что он станет чемпионом», — сказал Царукян на пресс-конференции после турнира ADXC 10.

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