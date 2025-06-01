Царукян объяснил, в каком случае Чимаев победит дю Плесси и станет чемпионом UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян объяснил, в каком случае топовый и непобеждённый боец UFC чеченец Хамзат Чимаев победит действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) на турнире UFC 319.

«Я верю в Хамзата, однозначно. Он очень техничный, сильный, дышит хорошо. Если он грамотно подойдёт к своему бою, не перетренируется, легко пройдёт весогонку, то его никто не сможет остановить в этой весовой категории. Очень большой шанс, что он станет чемпионом», — сказал Царукян на пресс-конференции после турнира ADXC 10.