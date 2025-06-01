Дю Плесси оставил многообещающее послание фанатам перед боем с Чимаевым

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси оставил многообещающее послание фанатам перед поединком с топовым и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым. Их бой состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США) и станет главным событием вечера.

«Вы понятия не имеете, на что я готов пойти, чтобы стать величайшим, но скоро вы узнаете...» — написал дю Плесси на своей странице в социальных сетях.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Дрикус, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC 312, который состоялся 8 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником стал американец Шон Стрикленд. Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.