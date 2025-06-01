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Хабиб отказался пожимать руку ведущей ТВ-передачи после финала ЛЧ между «Интером» и «ПСЖ»

Хабиб отказался пожимать руку ведущей ТВ-передачи после финала ЛЧ между «Интером» и «ПСЖ»
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов после финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и французским «Пари Сен-Жермен», который завершился разгромной победой парижан (5:0), принял участие в передаче канала CBS Sports, где отказался пожимать руку ведущей Кейт Скотт.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фанаты предполагают, что Хабиб не стал пожимать ей руку ввиду того, что в исламе мусульманам запрещено притрагиваться к незнакомым женщинам, с которыми он не связан родственными связями.

Ранее Хабиб отреагировал на победу «ПСЖ» в финале ЛЧ, показав фото с Сафоновым, Хакими и прочими.

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