Хабиб отказался пожимать руку ведущей ТВ-передачи после финала ЛЧ между «Интером» и «ПСЖ»

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов после финала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и французским «Пари Сен-Жермен», который завершился разгромной победой парижан (5:0), принял участие в передаче канала CBS Sports, где отказался пожимать руку ведущей Кейт Скотт.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фанаты предполагают, что Хабиб не стал пожимать ей руку ввиду того, что в исламе мусульманам запрещено притрагиваться к незнакомым женщинам, с которыми он не связан родственными связями.

Ранее Хабиб отреагировал на победу «ПСЖ» в финале ЛЧ, показав фото с Сафоновым, Хакими и прочими.