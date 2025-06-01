Джонс — о бое с Аспиналлом: мы договорились с Томом подождать, пока UFC не сообщит

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс сообщил, что не может разглашать детали возможного поединка с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом из-за обязательств перед руководством лиги.

«Мы с Томом договорились подождать, пока UFC сделает своё заявление. Так что юридически я не могу об этом говорить», — приводит слова Джонса аккаунт Happy Punch в X (ранее Twitter).

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.