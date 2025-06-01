Двалишвили: не ощутил опасности в бою с Умаром. Он был просто ещё одним спарринг-партнёром

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили поделился своими мыслями насчёт поединка с топовым российским бойцом UFC Умаром Нурмагомедовым, который состоялся на турнире UFC 311. Бой завершился победой Мераба единогласным решением судей.

«Знал, насколько Умар хорош и опасен. Но я был готов к этому вызову. Мой план на бой был в том, чтобы перебить его в стойке. Тем не менее я работал с умом, поэтому начал подключать борьбу. Не почувствовал никакой опасности в бою с Умаром. Просто понимал, что он был ещё одним соперником, ещё одним спарринг-партнёром», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.