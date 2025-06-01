«Матвей вписал своё имя в историю». Хабиб — о победе Сафонова в составе «ПСЖ» в финале ЛЧ

36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался в адрес голкипера французского «Пари Сен-Жермен» соотечественника Матвея Сафонова после победы в финале Лиги чемпионов — 2025 с миланским «Интером». Парижане разгромно победили со счётом 5:0.

«Матвей вписал своё имя в историю», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 Сафонов стал обладателем титула Лиги чемпионов УЕФА, выиграл чемпионат Франции, а также взял трофей Кубка страны. Кроме того, в активе Сафонова вместе с парижским клубом титул Суперкубка Франции.