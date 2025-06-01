Царукян: UFC нет смысла бросать такую звезду, как Пимблетт, под такой танк, как я

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян считает, что матчмейкеры никогда не организуют ему поединок с 30-летним топовым английским бойцом UFC, который выступает в категории до 70 кг, Пэдди Пимблеттом.

— Что скажешь о Пэдди Пимблетте? Он ведь нелестно высказывается в твой адрес.

— Пэдди делает свою работу, которую должен делать. Его в UFC ведут очень хорошо, грамотно. Мне бой с ним никогда не дадут, если только я не стану чемпионом, тогда могут сделать поединок. А так, чтобы организовывать нам претендентский бой… нет смысла бросать эту звезду под танк, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Обзор Press».