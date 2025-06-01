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Арман Царукян ответил, кто победит в бою Топурия — Оливейра

Арман Царукян ответил, кто победит в бою Топурия — Оливейра
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян ответил, кто победит в поединке за звание титула чемпиона UFC в категории до 70 кг между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

— Как оцениваешь шансы Топурии в лёгком весе?
— У него очень хорошие шансы. Илия на ходу, он молодой и уверенный в себе парень. Хотя Оливейра не подарок. Чарльз в любую секунду может задушить, ударить коленом или локтем. Для Илии этот бой лёгкой прогулкой точно не будет. Но всё-таки я вижу больше шансов у Топурии, поскольку у него хороший бокс и его сложно перевести, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Обзор Press».

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