Арман Царукян ответил, кто победит в бою Топурия — Оливейра

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян ответил, кто победит в поединке за звание титула чемпиона UFC в категории до 70 кг между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

— Как оцениваешь шансы Топурии в лёгком весе?

— У него очень хорошие шансы. Илия на ходу, он молодой и уверенный в себе парень. Хотя Оливейра не подарок. Чарльз в любую секунду может задушить, ударить коленом или локтем. Для Илии этот бой лёгкой прогулкой точно не будет. Но всё-таки я вижу больше шансов у Топурии, поскольку у него хороший бокс и его сложно перевести, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Обзор Press».