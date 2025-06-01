Царукян назвал предпочтительного соперника для следующего боя

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян хотел бы в следующем поединке разделить октагон с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи.

— Из топ-5 свободным остаётся только Гэтжи. Он будет следующим твоим оппонентом?

— Мы пока не в курсе, с кем я буду драться в следующем бою. Надеюсь, будет Джастин, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Обзор Press».

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.