Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян ответил, считает ли он несправедливым решение UFC не дать ему бой за титул в категории до 70 кг.

— Ты не считаешь, что бой за титул между Топурией и Оливейрой является несправедливым по отношению к тебе, поскольку ты победил Чарльза?

— Не считаю, так как я пропустил свою очередь биться за пояс, а Оливейра в ноябре победил Чендлера. Он стоял позади меня в очереди, я пропустил свой шанс, и теперь Чарльз оспаривает титул. Я это понимаю. Топурия поднимается из полулёгкого веса. Он тоже должен драться за титул. Знал об этом изначально, что мне надо будет ждать, — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Обзор Press».

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.