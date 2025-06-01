Опубликованы первые фото Кейна Веласкеса из тюрьмы

Опубликованы первые фотографии 42-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американца Кейна Веласкеса из тюрьмы.

Фото: Из личного архива Веласкеса

Фото: Из личного архива Веласкеса

Напомним, Кейн был первоначально арестован в феврале 2022 года после того, как устроил погоню за мужчиной, которого подозревал в домогательствах к его сыну, — Гарри Гуларте. Веласкес тогда преследовал его на автомобильной трассе на собственном пикапе, параллельно ведя огонь из личного оружия по машине.

Ни одна из пуль не задела Гуларте, однако был ранен его отчим — Пол Бендер. В конечном счёте Веласкеса взяли под стражу, выдвинув против него ряд обвинений. Лишь в ноябре того же года суд вынес вердикт об освобождении Веласкеса из тюрьмы под залог.

Но уже в марте текущего года Кейн решением суда округа Санта-Клара был приговорён к пяти годам лишения свободы за совершённые преступления.