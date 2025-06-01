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Двалишвили перечислил бойцов с лучшим кардио в истории ММА, включив в топ двух россиян

Двалишвили перечислил бойцов с лучшим кардио в истории ММА, включив в топ двух россиян
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили перечислил бойцов смешанных единоборств с лучшей выносливостью в истории данной дисциплины, сообщает Sportskeeda.

Топ бойцов с лучшим кардио в истории ММА, по мнению Двалишвили.

1. Жорж Сен-Пьер.
2. Хабиб Нурмагомедов.
3. Илия Топурия.
4. Пётр Ян.

Следующий поединок грузинский атлет проведёт против бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 316, который состоится 8 июня в Ньюарке (США). Для бойцов это будет реванш, а для грузинского атлета — второй защитой чемпионского титула.

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