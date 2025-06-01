Кроуфорд раскрыл, какой гонорар он получит за бой с Канело

37-летний бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях непобеждённый американец Теренс Кроуфорд раскрыл, какой гонорар получит за поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой состоится 14 сентября.

«Я заработаю $ 10 млн. Вы думаете это ложь? Откуда вам знать, что я лгу? Для меня этот бой важен с точки зрения наследия, оно перевешивает деньги. Стану абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях. Скоро», — приводит слова Кроуфорда портал Sportskeeda.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.