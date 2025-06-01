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Чемпион UFC Двалишвили считает Серхио Рамоса величайшим футболистом в истории

Чемпион UFC Двалишвили считает Серхио Рамоса величайшим футболистом в истории
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили считает бывшего защитника и капитана мадридского «Реала» испанца Серхио Рамоса величайшим футболистом в истории.

«Серхио очень классный парень. Сначала он начал дружить с Илией Топурией, а затем и со мной. Я прилетал в Испанию, навещал Рамоса, даже привозил какую-то экипировку от UFC, поскольку он любит смешанные единоборства. Серхио всегда после боя и перед ним пишет мне, поддерживает. И он, все мы знаем, величайший в истории футболист. Большой респект ему», — приводит слова Двалишвили портал Sportskeeda.

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