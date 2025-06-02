Комментатор UFC рассказал, что считает Двалишвили величайшим бойцом в лёгчайшем весе

Комментатор UFC Джон Аник рассказал, что считает действующего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузина Мераба Двалишвили величайшим бойцом в лёгком дивизионе.

«Я считаю, что он уже заслуживает звания величайшего бойца в истории легчайшего веса. Говорю это как человек, у которого Доминик Круз был бы свидетелем на свадьбе, если бы я женился в эти выходные — он один из моих лучших друзей. Но когда я смотрю на выступления Мераба Двалишвили в современном MMA, я вижу, что он мог бы иметь рекорд 14-0 в UFC. Он проиграл Фрэнки Саенсу (раздельным решением судей) и затем столкнулся с спорным финишем против Рики Симона. Но после этих двух поединков у Мераба 12 побед подряд», — приводит Аника MMA Junkie.

Напомним, Двалишвили проведёт следующий бой с топовым американским бойцом Шоном О’Мэлли 8 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).