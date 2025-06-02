Джон Джонс оценил потенциал Илии Топурии в лёгком весе

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс оценил потенциал экс-чемпиона UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии в лёгком весе.

«Время покажет. Единственное, что я знаю из собственного опыта в ММА, это то, что завоевать пояс сложно, но ещё труднее вести жизнь чемпиона UFC и продолжать им оставаться. Слава, пресса, деньги, девушки, алкоголь – всё это обрушивается на тебя с удвоенной силой, и очень немногие могут с этим справиться. Вот и всё.

Я желаю Илии всего наилучшего. Знаю, что у него замечательная семья, отличный менеджмент и отличная команда. Он всё будет делать правильно, но посмотрим. Как я уже сказал, время покажет, как он справится с этим грузом, потому что оставаться чемпионом очень трудно, это тяжёлая ноша», — приводит слова Джонса аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).