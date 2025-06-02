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Тренер Рахмонова дал прогноз на реванш Двалишвили — О’Мэлли

Тренер Рахмонова дал прогноз на реванш Двалишвили — О’Мэлли
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Эдуард Базров, тренер непобеждённого бойца UFC казахстанца Шавката Рахмонова, высказался о предстоящем реванше в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О’Мэлли.

«Я думаю, что Мераб победит О’Мэлли. Сейчас он в пиковой форме, это его время. Мераб очень хорош, он прогрессирует. У Шона шанс только зацепить Мераба, так как у панчера всегда есть шанс на победу», — приводит слова Базрова издание Betonmobile.

Первый поединок бойцов состоялся в сентябре на UFC 306, и тогда Двалишвили победил единогласным судейским решением, отобрав у О’Мэлли титул.

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