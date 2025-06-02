Роман Долидзе сразится с Энтони Эрнандесом на турнире UFC в августе

Восьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) грузин Роман Долидзе (15-3) выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 10 августа в Лас-Вегасе (США).

Соперником Долидзе станет девятый номер американец Энтони Эрнандес (19-2).

Роману Долидзе 36 лет. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC Fight Night 254 в марте, Долидзе победил в реванше единогласным решением бывшего претендента на титул итальянца Марвина Веттори.

Энтони Эрнандесу 31 год. Американец дебютировал в UFC в 2019 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC Fight Night 252 в феврале, победил единогласным решением британца Брендана Аллена.