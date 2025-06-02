Роман Долидзе сразится с Энтони Эрнандесом на турнире UFC в августе
Поделиться
Восьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) грузин Роман Долидзе (15-3) выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 10 августа в Лас-Вегасе (США).
Соперником Долидзе станет девятый номер американец Энтони Эрнандес (19-2).
Роману Долидзе 36 лет. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC Fight Night 254 в марте, Долидзе победил в реванше единогласным решением бывшего претендента на титул итальянца Марвина Веттори.
Энтони Эрнандесу 31 год. Американец дебютировал в UFC в 2019 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC Fight Night 252 в феврале, победил единогласным решением британца Брендана Аллена.
Комментарии
- 2 июня 2025
-
11:32
-
11:15
-
10:38
-
10:01
-
09:33
-
03:22
-
00:02
- 1 июня 2025
-
23:17
-
23:05
-
22:11
-
22:07
-
21:22
-
21:04
-
20:43
-
20:09
-
19:59
-
19:38
-
19:19
-
18:49
-
18:31
-
18:23
-
18:17
-
18:11
-
17:57
-
17:46
-
17:38
-
17:29
-
17:19
-
16:48
-
15:35
-
14:34
-
13:17
-
12:49
-
11:54
-
10:21