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Арман Царукян намерен провести три боя до конца 2025 года

Арман Царукян намерен провести три боя до конца 2025 года
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Первый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Арман Царукян рассказал, что намерен провести три поединка до конца текущего года.

«Вылетаю в Америку, буду готовиться и держать себя на диете, ожидая поединок Топурии и Оливейры. Если кто-то из них вылетит, то заменю. После этого, если UFC дадут мне Дэна Хукера или Джастина Гэтжи, то подерусь в августе – начале сентября. И уже к концу года подерусь за титул.

Бездействовать не буду. Скорее всего, подерусь с Хукером, потому что Гэтжи, думаю, UFC сведут с Пэдди Пимблеттом», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Камила Гаджиева.

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