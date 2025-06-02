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Царукян: Махачев на другом уровне в сравнении с Хабибом

Царукян: Махачев на другом уровне в сравнении с Хабибом
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Первый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Арман Царукян сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова между собой.

«Я скажу так: если бы у Ислама не было Хабиба, то он не стал бы тем, кем сейчас является. В этом я уверен на 100%. Хабиб стал Хабибом, можно сказать, сам по себе. Да, отец был, помогал, но медийная сторона, раскачка себя – он сам себе всё это сделал, его никто не толкал.

Со стороны Ислама был Хабиб, то есть он побил Бобби Грина и подрался за титул. Да, он был сильным, с ним никто не хотел драться, но всё же Хабиб его хорошо толкал и помогал.

В техническом плане однозначно Ислам на другом уровне. Если посмотреть ударную технику Хабиба, как он там ногами бьёт или боксирует – это две разные вещи. Но прессинг, борьба, контроль в партере и дыхания – это Хабиба сторона. Но если взять в целом – Ислам на другом уровне», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Камила Гаджиева.

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